Sason kütüphanesinde kapıda tatlı ikramı öğrencileri cezbediyor

Sason kütüphanesinde öğrencilere sıcak karşılama

Batman'ın Sason ilçesindeki kütüphane, Türkiye genelinde ilçe bazında en fazla ziyaretçi ağırlayan kütüphaneler arasında yer alıyor. Kitap okumak, ders çalışmak ve çeşitli etkinliklere katılmak amacıyla gelen öğrenciler, girişte tatlı ve içecek ikramı ile karşılanıyor; bu uygulama kısa sürede dikkat çekti.

öğrenci memnuniyeti ve geri dönüşler:

Kütüphane yönetimi ve personelinin öğrencilere gösterdiği ilgi, ziyaretçiler üzerinde olumlu bir izlenim bırakıyor. Öğrenciler, sunulan ikramlar ve sağlanan konfor için kütüphane idaresine teşekkür ederken, personelin güler yüzlü yaklaşımı sıkça vurgulanıyor. Bu tür hizmetler, kullanıcı memnuniyetini artırdığı kadar kütüphane ortamının daha sıcak algılanmasına da katkı sağlıyor.

okuma alışkanlığına ve sosyal yaşama etkisi:

Kapıda yapılan ikramlar, öğrencilerin kütüphaneye olan ilgisini pekiştiriyor ve mekânı sadece bir çalışma alanı olmaktan çıkarıp sosyal bir buluşma noktası haline getiriyor. Ziyaretçiler, bu yaklaşımın kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşmasına olumlu etkisi olduğunu belirtiyor; ayrıca etkinliklere ve ders çalışma oturumlarına katılımda artış gözlemleniyor.

Kütüphane yetkilileri ve personeli, uygulamanın amacının öğrencileri motive etmek ve kütüphane kullanımını teşvik etmek olduğunu ifade ediyor. Yerel halkın desteği ve öğrencilerden gelen olumlu geri bildirimler, benzer uygulamaların sürdürülmesini güçlendiriyor.

SASON’DA KÜTÜPHANEYE GELEN ÖĞRENCİLERE TATLI VE İÇECEK İKRAMI