Köseyufuslu kavşağında çarpışma: otomobil sürücüsü yaralandı

Köseyufuslu kavşağında kaza:

Yozgat-Ankara kara yolu Köseyufuslu köyü kavşağında şehir merkezi yönüne seyreden Ü.A. idaresindeki 66 AK 524 plakalı Toyota marka otomobil ile E.İ. idaresindeki 35 CAB 866 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.

ilk müdahale ve sağlık ekiplerinin çalışması:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Ü.A. ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma ve trafik güvenliği:

Kaza yerinde güvenlik önlemleri alındı ve ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili olarak jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

YOZGAT’TA OTOMOBİL İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.