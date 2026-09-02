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Köseyufuslu kavşağında çarpışma: otomobil sürücüsü yaralandı

Yozgat-Ankara kara yolunun Köseyufuslu köyü kavşağında otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu sürücü Ü.A. yaralandı; ekipler olay yerine sevk edildi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Köseyufuslu kavşağında çarpışma: otomobil sürücüsü yaralandı

Köseyufuslu kavşağında kaza:

Yozgat-Ankara kara yolu Köseyufuslu köyü kavşağında şehir merkezi yönüne seyreden Ü.A. idaresindeki 66 AK 524 plakalı Toyota marka otomobil ile E.İ. idaresindeki 35 CAB 866 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.

ilk müdahale ve sağlık ekiplerinin çalışması:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Ü.A. ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma ve trafik güvenliği:

Kaza yerinde güvenlik önlemleri alındı ve ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili olarak jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

YOZGAT’TA OTOMOBİL İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

YOZGAT’TA OTOMOBİL İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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