Çayhisar İlkokulu'nda bilgilendirme toplantısı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çayhisar İlkokulu'nda öğrencilere yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Teknik personelin yürüttüğü sunumlarda, su kaynaklarının korunması ve su ürünlerinin tanıtımı ön plana çıktı.

eğitimde ele alınan başlıklar:

Programda sürdürülebilir balıkçılığın önemi, sağlıklı balık tüketimi ve su ürünleri kaynaklarının korunması konularında bilgilendirme yapıldı. Amaç, öğrencilerde tüketim bilincini artırmak ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının gerekliliğini vurgulamak olarak açıklandı. Öğrenciler sunumu ilgiyle takip etti ve yönelttikleri sorularla konu hakkında farkındalık yaratıldı.

katılımcılar ve kapanış:

Etkinliğe Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen katıldı; teknik personel tarafından sorular yanıtlandı. Programın sonunda, Dünya Balıkçılık Günü kapsamında DALKO katkılarıyla öğrencilere balık ekmek ikram edildi.

KÖYCEĞİZ’DE DÜNYA BALIKÇILIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDI