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Köyünü korumak için hastalığını unutan teyze alevlerin önüne geçti

Bursa Yenişehir'de KOAH'lı 65 yaşındaki Hanife Tiryaki, anız yangınını görüp ormana sıçramasını engellemek için alevlerin önüne geçti; itfaiye yetişti.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Köyünü korumak için hastalığını unutan teyze alevlerin önüne geçti

Bursa Yenişehir'de anız yangınına insan eliyle müdahale

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Fethiye Köyü'nde anızda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Olayı gören köylüler ve bölge sakinleri arasında ilk dikkati çeken isim, 65 yaşındaki KOAH hastası Hanife Tiryaki oldu. Tiryaki, sağlık sorunlarını bir kenara bırakıp alevlerin önüne geçerek yangının yayılmasını durdurmaya çalıştı.

yangına müdahale ve ekiplerin rolü:

Bölgeye hızla sevk edilen ekipler, yangına çok yönlü bir müdahale gerçekleştirdi. Olay yerine 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozer ile müdahale edilerek, alevlerin ormana sıçraması önlendi. İtfaiye ekipleri bölgedeki söndürme çalışmalarını sürdürüken, Hanife Tiryaki'nin anlık tepkisi yangının kontrol altına alınmasında moral ve destek unsuru oldu.

itfaiye amirinin ziyareti ve duygusal karşılaşma:

Yangın söndürüldükten sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan gelen ekipler, Hanife Tiryaki'yi yalnız bırakmadı. İtfaiye amiri Fatih Kılıç kısa süre sonra Tiryaki'yi evinde ziyaret etti. Kapıyı açan Tiryaki, amiri karşısında görünce onu kucaklayarak karşıladı; samimi sohbet, o gün yaşananları yeniden canlandırdı.

Yangın sırasında yüzü dumanla kaplanan Hanife Tiryaki'yi ekipler güvenli bir şekilde evine bırakırken, amir Kılıç da yangındaki çabası için teşekkür etti. Tiryaki ziyaret sırasında, 'Ormanların yandığını görünce dayanamadım. Ben KOAH hastasıyım ama ne yapayım, öyle yangını görünce dayanamadım. Hastalığımı unuttum, var gücümle müdahale ettim. İtfaiye ekipleri Hızır gibi yetişti' sözleriyle yaşananları özetledi.

Yaşanan bu karşılaşma, hem müdahalede bulunan ekiplerin hem de yöre halkının dayanışmasını gösterdi. Hanife Tiryaki'nin hastalığına rağmen sergilediği tutum ve itfaiye amirinin ziyaretindeki samimi görüntüler, köyde güzel bir tebessüm bıraktı ve olayın toplumsal boyutuna dikkat çekti.

HASTALIĞINI UNUTTU, YANGINA KOŞTU 65 YAŞINDAKİ HANİFE TEYZE ALEVLERİN ÖNÜNE BÖYLE GEÇTİ

HASTALIĞINI UNUTTU, YANGINA KOŞTU 65 YAŞINDAKİ HANİFE TEYZE ALEVLERİN ÖNÜNE BÖYLE GEÇTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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