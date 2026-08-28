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Kozan'da kışlık pestil için incir mesaisi başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde kışlık pestil ve kuru incir yapımı için incir hasadı başladı; rekolte düştü ama talep yoğun, fiyatlar 150-300 TL.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:02

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 11:10

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kozan'da kışlık pestil için incir mesaisi başladı

Kozan'da incir hasadı başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde, kışlık pestil ve kuru incir üretiminde kullanılacak incirlerin hasadına başlandı. Bahçelerde olgunlaşan incirler özenle toplanarak kasalanıyor ve kırsal mahallelerden kent merkezine ulaştırılarak tüketicinin beğenisine sunuluyor. Bu yıl rekoltede düşüş yaşanmasına rağmen ürün talebinin yoğun olduğu bildiriliyor; satış fiyatları ise kilogram başına 150 ila 300 TL arasında değişiyor.

Hasat sahası ve süreç:

İlçeye bağlı Kuytucak Mahallesi'nde yaklaşık 5 dönümlük bir alanda üretim yapan çiftçiler, olgunlaşan incirleri tek tek toplayıp kasalara yerleştiriyor. Hasatın kasalama ve taşıma süreci titizlikle yürütülüyor; üreticiler hasat edilen ürünleri köylerden kent merkezine götürerek satışa sunuyor. Hasat döneminin yaklaşık 15 gün sürmesi bekleniyor.

Üreticinin değerlendirmesi:

Faruk Yiğenoğlu bu yıl yaşanan durumu şöyle özetledi: "Bu sene haziran ayında incir dökülmeleri çok yaşandı. Bu nedenle rekoltemiz biraz düştü. Şu anda hasadımız başladı. Yaklaşık 15 günlük bir hasat dönemimiz var. Özellikle kışlık pestil ve kuru incir yapmak isteyen vatandaşların talebi yoğun. Bahçeden topladığımız incirleri kasalayıp köyden kent merkezine götürerek tüketiciye ulaştırıyoruz."

Üreticiler, rekoltenin azalmasına rağmen kışlık ihtiyacı karşılamaya yönelik satış ve dağıtım faaliyetlerini yoğun tutuyor. Hasat sona erene kadar kasalama ve taşıma çalışmaları devam edecek, ürünler kent pazarlarında ve satış noktalarında tüketiciyle buluşacak.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE KIŞLIK PESTİL VE KURU İNCİR YAPIMINDA KULLANILAN İNCİRLERİN HASADINA...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE KIŞLIK PESTİL VE KURU İNCİR YAPIMINDA KULLANILAN İNCİRLERİN HASADINA BAŞLANDI. BAHÇELERDE ÖZENLE TOPLANAN İNCİRLER, KIRSAL MAHALLELERDEN KENT MERKEZİNE ULAŞTIRILARAK TÜKETİCİYLE BULUŞTURULUYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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