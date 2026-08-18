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Kral 5. Harald tedavi altına alındı; iki haftalık yoklukta veliaht prens Haakon görevde

Norveç Kralı 5. Harald, vücudundaki sıvı birikmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı; iki haftalık izin süresince görevleri Veliaht Prens Haakon üstlenecek.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Elif Demir

Kral 5. Harald tedavi altına alındı; iki haftalık yoklukta veliaht prens Haakon görevde

Kralın hastaneye kaldırılması

Norveç Kraliyet Sarayı’nın açıklamasına göre Kral 5. Harald, vücudunda tespit edilen sıvı birikmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Saraydan yapılan bilgilendirmede kralın tedavi altında olduğu ve sağlık durumunun izlendiği bildirildi.

Açıklamada, 89 yaşındaki kralın iki hafta süreyle hastalık iznine ayrıldığı ve bu süre boyunca kraliyet görevlerini Veliaht Prens Haakon’un üstleneceği belirtildi.

Tedavi ve sağlık geçmişi:

Kral 5. Harald son haftalarda, nadir görülen bir kan hastalığı olan hemolitik anemi nedeniyle kortizon tedavisi görüyordu. Saray açıklaması tedavi sürecinin devam ettiğini ve sağlık ekibinin durumu yakından takip ettiğini vurguladı.

Kralın daha önceki sağlık sorunları arasında, Şubat ayında İspanya’nın Tenerife adasında görülen enfeksiyon ve dehidrasyon nedeniyle hastaneye kaldırılması ile 2024 yılında Malezya’da tatil sırasında rahatsızlanıp kalp pili takılması yer alıyor.

Saray düzeni ve tahttaki konumu:

Ocak 1991’de tahta çıkan Harald, Avrupa’nın en uzun süre görev yapan hükümdarlarından biri olarak biliniyor ve ilerleyen yaşına rağmen tahttan çekilmeyi açıkça reddediyor. Saray protokolüne göre geçici yokluk dönemlerinde görevler veliaht tarafından yerine getiriliyor.

Ayrıca, kraliçe Sonja da bu yıl mayıs ayında kalp sorunları nedeniyle muayene ve gözlem amacıyla hastaneye yatırılmıştı. Saray, hem kralın hem de kraliçenin sağlık durumuna ilişkin bilgi akışını sürdüreceğini açıkladı.

Veliaht Prens Haakon’un hangi görevleri ne şekilde üstleneceğine dair ayrıntılar saray tarafından paylaşılacak; uygulama, kralın yokluğunun süresine ve tedavi ihtiyaçlarına göre şekillenecek.

NORVEÇ KRALI 5. HARALD, VÜCUDUNDA SIVI BİRİKMESİ NEDENİYLE HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI.

NORVEÇ KRALI 5. HARALD, VÜCUDUNDA SIVI BİRİKMESİ NEDENİYLE HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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