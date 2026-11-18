Şehzadeler'de kreş çocuklarına ağız ve diş sağlığı eğitimi

Şehzadeler Belediyesi ile Şehzadeler Kent Konseyi ve Manisa Diş Hekimleri Odası iş birliği kapsamında belediyeye bağlı kreşlerde eğitim etkinliği düzenlendi. Programda Diş Hekimi Faruk Tomruk miniklere yönelik eğlenceli bir anlatımla doğru ağız bakımı ve diş fırçalama yöntemlerini aktardı.

Eğitim içeriği:

Eğitimde çocuklara diş sağlığının önemi, doğru diş fırçalama teknikleri ve ağız bakımında dikkat edilmesi gereken temel noktalar basit ve anlaşılır örneklerle anlatıldı. Sunum, küçük yaşta kazanılan alışkanlıkların kalıcı hale gelmesinin önemi üzerinde durularak gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve dağıtılan materyaller:

Programa Şehzadeler Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri ile Manisa Diş Hekimleri Odası Başkan Yardımcısı Sevgül Bora da katıldı. Etkinlik kapsamında çocuklara bilgilendirici broşürlerin yanı sıra diş fırçası ve diş macunu hediye edildi.

Etkinliğin hedefi, çocukların öğrendikleri doğru ağız ve diş bakım alışkanlıklarını günlük yaşamlarında uygulamalarını sağlamak ve erken yaşta diş sağlığı bilinci kazanmalarına katkı sunmaktır.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ, KENT KONSEYİ VE MANİSA DİŞ HEKİMLERİ ODASI İŞ BİRLİĞİYLE KREŞ ÖĞRENCİLERİNE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ VERİLDİ. DİŞ HEKİMİ FARUK TOMRUK’UN EĞLENCELİ ANLATIMIYLA DOĞRU DİŞ FIRÇALAMA YÖNTEMLERİNİ ÖĞRENEN ÇOCUKLARA DİŞ FIRÇASI, DİŞ MACUNU VE BİLGİLENDİRİCİ BROŞÜR DAĞITILDI.