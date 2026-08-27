Kritik üç gün: orman yangını riski artıyor

Bakan yumaklıdan üç günlük uyarı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere dayanarak 28-30 Ağustos tarihlerinin orman yangınları açısından kritik olduğunu bildirdi. Bakan Yumaklı, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nemin yangın riskini artırdığını belirtti.

meteorolojik risk ve vurgulanan bölgeler:

Bakanın açıklamasına göre, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de beklenen hava koşulları yangın çıkışını kolaylaştırıyor. Kuvvetli rüzgar yangının hızla yayılmasına, yüksek sıcaklık ve düşük nem ise yanıcı maddelerin tutuşmasını kolaylaştırıyor. Bu nedenle riskli dönemde yangın öncesi ve anındaki davranışlar hayati önem taşıyor.

vatandaşa somut uyarılar ve çağrı:

Yumaklı, vatandaşları uyararak özellikle ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakılmaması gerektiğini; kuru otluk alanlara yanıcı madde atılmaması, anız ve bahçe atığı yakma gibi uygulamalardan uzak durulması gerektiğini söyledi. Bakan ayrıca, en ufak bir duman veya şüpheli durumda derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapılmasını istedi.

Yumaklı, devletin tüm imkânları ve orman ekiplerinin fedakâr mücadelesinin devam ettiğini vurgulayarak, en büyük gücün vatandaşların duyarlılığıyla yangınların önlenmesi olduğunu hatırlattı.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI'NIN PAYLAŞIMI