Enerji milli güvenliktir: yerli üretim ve verimlilikle sanayi korunacak

Bursa buluşmasında ana mesajlar:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda iş dünyası ve sanayicilere Türkiye'nin enerji politikasıyla ilgili kapsamlı mesajlar verdi. Toplantıya Vali Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve çok sayıda protokol ile sanayi temsilcisi katıldı.

Bayraktar, toplantıda, "Enerji meselesi bir milli güvenlik meselesidir. Enerjimiz yoksa sanayimiz durur, ekonomimiz durur" sözleriyle enerji arz güvenliğinin stratejik önemini vurguladı.

talep artışı ve ithalat rakamları:

Türkiye genelinde son 23-24 yılda enerji talebinin yaklaşık 3 kat arttığını belirten Bayraktar, Bursa'nın bu artışın üzerinde bir seyir izlediğini söyledi. Bakanın verdiği bilgiye göre Bursa'nın enerji talebi aynı dönemde 5 kat artış gösterdi.

Enerji ithalatı konusunda Bayraktar, 2022 yılında enerji ithalatı için ödenen tutarın 96,5 milyar dolar olduğunu; yıllık ortalamanın ise 60-70 milyar dolar civarında gerçekleştiğini aktardı. Bu veriler üzerinden enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

yerli kaynaklar, yenilenebilir hedefleri ve endüstriyel fırsatlar:

Bakan Bayraktar yerli ve yenilenebilir kaynakların azami ölçüde kullanılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Türkiye'nin güneş ve rüzgarda önemli bir kurulu güce ulaştığını belirterek uzun vadede yenilenebilir kapasitenin 120 bin megawatt seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Ayrıca enerji dönüşümünün yalnızca elektrik üretimiyle sınırlı olmadığını, güneş panelleri, rüzgar türbinleri, trafolar ve diğer enerji ekipmanlarının Türkiye'de üretilmesinin önemine işaret etti. Bayraktar, bunun özellikle Bursa sanayisi için büyük bir üretim ve ihracat fırsatı sunduğunu dile getirdi.

petrol ve doğal gaz üretimi hedefleri:

Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası başta olmak üzere yerli hidrokarbon kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Karadeniz'de üretilen doğal gazın şu an için 4 milyon hane'nin ihtiyacını karşıladığını, bu sayının 2026 sonunda 8 milyona, 2028'de ise 17 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Gabar bölgesindeki petrol üretiminde de artış olduğuna değinen Bayraktar, üretimin günlük 83-84 bin varil seviyelerine ulaştığını belirtti ve yeni saha arama faaliyetlerinin farklı coğrafyalarda devam ettiğini söyledi.

elektrikli ulaşım ve yerel projeler:

Bakan, enerji dönüşümünün ulaştırmada da devam edeceğini belirterek Bursa Büyükşehir Belediyesi ile elektrikli araçlara yönelik bir proje görüştüklerini aktardı. Projenin 50 elektrikli araçla başlayacağı, belediye araçlarının elektrikli hale gelmesinin enerji dönüşümüne katkı sunmasının yanı sıra şehir içi hava kalitesine de olumlu etkisi olacağı ifade edildi.

sanayiye çağrı ve BTSO seçim takvimi:

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sanayinin küresel rekabet gücünü korumak için enerji arz güvenliği ve enerji maliyetlerinin öngörülebilirliğinin önemine dikkat çekti. Burkay, enerji verimliliğinin tüm sektörlerde etkinleştirilmesi gerektiğini, özellikle tekstil makineleri gibi yüksek üretim ve istihdam sağlayan sektörlerin enerji maliyetlerinden doğrudan etkilendiğini vurguladı.

Toplantıda ayrıca BTSO Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Seçimleri'nin 1 Ekim 2026 Perşembe günü Bursa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceği ilan edildi. Burkay, seçimin Bursa iş dünyası açısından birlik ve beraberlik içinde geçmesini temenni etti.

vali vurgusu:

Vali Erol Ayyıldız da Bursa'nın güçlü sanayi altyapısının Türkiye ekonomisi için önemine işaret ederek enerji arz güvenliği, verimlilik ve maliyet öngörülebilirliğinin sanayinin sürdürülebilirliği açısından temel unsurlar olduğunu belirtti.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, BTSO MECLİS TOPLANTISI'NA KATILDI