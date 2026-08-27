Gaziosmanpaşa'da yük asansörünün düşüş anı güvenlik kamerasında

Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde dün meydana gelen kazada, yük asansörünün birinci kattan aniden düşmesi sonucu bir işçi ağır yaralandı. Olayda yaralanan Suriyeli işçi Ahmad A. (23) hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

olayın gelişimi:

İş yeri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kazanın yaşandığı atölyede çalışan Ahmad A., iş için bindiği yük asansörü ile birinci kattan aşağıya düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı en yakın hastaneye götürdü. Yetkililer ve iş yeri temsilcileri tarafından yapılan ilk tespitlerde işçinin ağır yaralandığı bildirildi.

görüntüler ve müdahale:

Kazanın yaşandığı anlara ait görüntüler, işletmenin güvenlik kamerası kayıtlarında yer aldı. Kamera kayıtlarında asansörün aniden aşağı doğru hareket etmesi, çevredeki çalışanların durumu fark edip hızla yardımına koşması ve ekiplerin müdahalesi görülüyor. Olayla ilgili olarak iş yeri ve acil servis ekiplerinin müdahalesi kayıtlara yansırken, işçinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

GAZİOSMANPAŞA’DA, BİR TEKSTİL ATÖLYESİNDE YÜK ASANSÖRÜNÜN BİRİNCİ KATTAN DÜŞTÜĞÜ ANLARIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.