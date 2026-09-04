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Küçük yardım çağrısı: Şahintepesi'nde motor bölümüne sıkışan kedi kurtarıldı

Besni'de Şahintepesi'nde motor bölümüne sıkışan kedi, vatandaşların ihbarı üzerine Besni Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ve doğaya salındı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Küçük yardım çağrısı: Şahintepesi'nde motor bölümüne sıkışan kedi kurtarıldı

Besni'de yardım çağrısı

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Şahintepesi mevkisinde bir otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu Besni Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

itfaiye müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye gelen Besni Belediyesi itfaiye ekipleri, araca müdahale ederek motor bölümüne giren ve sıkışan kediyi dikkatli bir çalışma ile bulunduğu yerden çıkardı.

kediye ilk müdahale ve serbest bırakılma:

Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi; ekiplerin müdahalesinin ardından hayvanın genel durumu kontrol edilip tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Vakaya ilişkin bildirilen başka bir yaralanma veya maddi hasar bulunmadı. Zamanında yapılan ihbar ve hızlı müdahale sayesinde olay kısa sürede sonlandırıldı ve bölge sakinleri ekiplerin çalışmasını takdir etti.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE GİREREK SIKIŞAN KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE GİREREK SIKIŞAN KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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