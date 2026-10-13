Küçükçekmece'de çatıda çıkan alevler itfaiyeyi alarma geçirdi

Küçükçekmece'de çatıda çıkan yangına müdahale sürüyor
Küçükçekmece'de bir binanın çatısında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.
olayın ilk bilgileri:
Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilmedi. Olayla ilgili resmi bir açıklama paylaşılmadı; gelişmeler, yetkililerin vereceği bilgiler doğrultusunda netlik kazanacak.
itfaiyenin müdahalesi:
İtfaiye ekipleri bölgedeki müdahaleyi sürdürüyor ve alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Söndürme ve soğutma çalışmalarının ilerleyişine ilişkin bilgiler ekiplerden gelecek açıklamalarla güncellenecek.
Küçükçekmece'de binanın çatısında yangın
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