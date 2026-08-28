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Küçükçekmece'de esnafın dikkati hırsızlık girişimini engelledi

Küçükçekmece'de bir mağazada çocuk elbiselerini poşete doldururken yakalanan yabancı uyruklu kadın, esnaf tarafından durduruldu; polis gözaltına aldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Küçükçekmece'de esnafın dikkati hırsızlık girişimini engelledi

Olayın gelişimi:

İstanbul Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi üzerinde, geçtiğimiz Pazartesi akşam saatlerinde bir giyim mağazasında hırsızlık girişimi yaşandı. İddiaya göre mağaza çalışanları bir kadının çocuk elbiselerini poşete doldurduğunu fark etti. Kadın fark edildiği anda koşmaya başladı; poşetin içindeki elbiseleri torbadan çıkarıp yere attı. Çevredeki esnafın kısa sürede müdahalesiyle kadın durduruldu.

Esnaf müdahalesi ve güvenlik kaydı:

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili konuşan esnaf Taner Ak, 'Ben burada esnafım. Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü oldu. Burada arkadaşımla muhabbet ediyordum. Butik mağazasında çalışanlar yabancı uyruklu bir kadının bir poşetin içine çocuk elbiseleri doldurduğunu fark ediyor. O esnada ona bağırmaya başlıyorlar. O esnada kadın kaçmaya başladı. Çaldığı elbiseleri torbanın içinden atarak koşmaya başladı. O arada bizim diğer esnaf arkadaş, köşede kadını yakaladı. Olaydan sonra kadını mağazanın içine getirdik. Mağazanın içinde polisi aradık. Polis ekipleri geldi ve kadın gözaltına alındı' dedi.

Gözaltı ve sonraki işlem:

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi teslim alarak karakola götürdü. Mağaza çalışanlarının ve çevredeki esnafın dikkati sayesinde hırsızlık girişimi engellendi ve olayın görüntüleri delil olarak kayda geçti.

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Küçükçekmece'de mağazadan elbise çalmaya çalışan kadını esnaf yakaladı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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