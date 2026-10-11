Küçükçekmece'de yıkım çalışması sırasında 7 katlı bina çöktü

yıkım çalışması sırasında bina aniden çöktü

Küçükçekmece İnönü Mahallesi 2’nci Yıldız Sokak’ta, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 7 katlı binanın çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi.

çökme anı ve görüntüler:

Yıkım çalışması sürerken bina bir anda yerle bir oldu. Çökme anı, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi.

müdahale ve can kaybı:

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yetkililer tarafından yapılan ilk değerlendirmede can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

Olayda zarar görenlerin olmadığı belirtilirken, çöküşün nedenine dair resmi açıklama bekleniyor.

Küçükçekmece'de bina yıkım sırasında çöktü