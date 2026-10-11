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Mazot dökülmesi Alaşehir'de iki motosiklet kazasına yol açtı

Alaşehir’de yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda iki ayrı motosiklet kazasında 2’si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı; soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 19:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mazot dökülmesi Alaşehir'de iki motosiklet kazasına yol açtı

Alaşehir-Sarıgöl yolunda iki ayrı kaza:

Alaşehir ilçesinde, yola dökülen ve kaynağı henüz belirlenemeyen mazot nedeniyle kayganlaşan zeminde iki ayrı motosiklet kazası meydana geldi. Kazalar, Alaşehir-Sarıgöl kara yolu Delemenler Mahallesi kavşağı bölgesinde kaydedildi. Olaylarda toplam 5 kişi yaralandı; yaralılardan 2'si çocuk.

Kazaya karışan sürücüler ve araçlar:

Sarıgöl yönünden Alaşehir istikametine giden, sürücüsü M.C. (45)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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