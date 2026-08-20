Kültür Mahallesi'nde spor ve dinlenmenin buluşacağı 7 bin 500 metrekarelik yaşam alanı

Kültür Mahallesi'ne yeni yaşam alanı

Elazığ Belediyesi, Kültür Mahallesi Muhtarlık Binası'nın bulunduğu 7 bin 500 metrekarelik alanda, mahalle sakinlerinin sosyal ve sportif ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı bir yaşam alanı inşa ediyor. Proje, farklı yaş gruplarına hitap eden donatıları ve geniş yeşil dokusuyla mahalleye yeni bir nefes getirmeyi hedefliyor.

proje kapsamı:

Tasarımda 3 bin 500 metrekaresi yeşil alandan oluşan bir düzenleme öne çıkıyor. Yeşil ile iç içe dinlenme alanlarının yanı sıra projede futbol, voleybol ve basketbol sahaları, yürüyüş yolları, bisiklet parkuru, çocuk oyun alanları, açık hava fitness ekipmanları ve çok sayıda oturma alanı yer alacak. Bu donatılar, günlük spor ve sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandı.

hizmet binası ve inşaat durumu:

Alanda yer alan 350 metrekarelik kullanım alanına sahip çok yönlü hizmet binasının kaba inşaatı önemli ölçüde tamamlandı. Hizmet binasında muhtarlık ofisi, kafeterya, kütüphane ve spor salonu gibi birimler bulunacak. Çevre düzenleme çalışmalarına ilişkin altyapı hazırlıkları tamamlanmış olup, bitkilendirme ve peyzaj uygulamalarına başlanacak.

Çevre ve spor donatıları ile iç mekan hizmetlerinin kurulumunun tamamlanmasının ardından alan, mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacak. Projenin, Kültür Mahallesi'nde hem günlük yaşamı kolaylaştırması hem de sosyal ve sportif faaliyetlere yeni imkânlar sağlaması bekleniyor.

ELAZIĞ BELEDİYESİ TARAFINDAN KÜLTÜR MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARIN SOSYAL VE SPORTİF YAŞAMINA DEĞER KATACAK, YENİ BİR YENİ YAŞAM ALANININ YAPIMI İÇİN ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR