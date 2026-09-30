Kültür ve turizm gündemiyle valilikte görüşme
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.
ziyaretin detayları:
Vali Gökmen Çiçek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bakan Yardımcısı Yılmaz'a teşekkür etti. Ziyaret, vali makamında gerçekleşti ve karşılıklı nezaket çerçevesinde sürdü.
görüşmenin sonucu:
Taraflar arasında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Yapılan görüşmelerin ardından ziyaret sona erdi.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI DR. COŞKUN YILMAZ, KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
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