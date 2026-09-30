Kültür ve turizm gündemiyle valilikte görüşme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti. Görüş alışverişi yapıldı, Çiçek teşekkür etti.