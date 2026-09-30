Kumandayla devreye giren takograf düzeneği Ankara'da 555 bin lira ceza getirdi

Kumandayla gizlenen takograf düzeneği tespit edildi

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir yolu üzerindeki Karayolları Denetim İstasyonu'nda ağır vasıta kontrolleri sırasında bir çekiciyi durdurdu. Yapılan ayrıntılı incelemede, takograf cihazının kayıtlarına müdahale edilmesine imkân veren ve kumandayla devreye girip çıkarılabilen yasa dışı bir düzenek bulundu.

Manipülasyonun işleyişi ve kayıtlarla ilgili tespitler:

İncelemede, söz konusu düzeneğin sürüş, çalışma, mola ve dinlenme sürelerini kaydeden takograf verilerini gerçeğe aykırı oluşturduğu belirlendi. Takograf cihazları ağır vasıta sürücülerinin sürelerini kayıt altına alırken, tespit edilen aparatın bu kayıtların güvenilirliğini ortadan kaldırdığı vurgulandı.

Uygulanan cezalar ve işlemler:

Olay üzerine Karayolları Trafik Kanunu’nun 31/3 maddesi kapsamında işlem yapıldı. Sürücüye 185 bin TL, araç sahibine ise 370 bin TL olmak üzere toplam 555 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu ve araçta bulunan yasa dışı manipülasyon düzeneği sökülerek kullanılamaz hâle getirildi.

Yetkililer, takograf manipülasyonunun trafik güvenliği ve çalışma süresi denetimleri açısından ciddi ihlaller oluşturduğunu, benzer uygulamaların tespit edilmesi halinde hem para cezası hem de araç ve sürücü belgelerine yönelik yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

Takograf manipülasyonuna 555 bin lira ceza