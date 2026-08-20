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Kural ihlali Pamukkale'de Ulus kavşağını tehlikeye atıyor

Pamukkale Ulus Kavşağı'ndaki 'U dönüşü yapılmaz' uyarısı görmezden geliniyor; sürücülerin kuralsız U dönüşleri her hafta kazalara neden oluyor, son olay kamerada kaydedildi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kural ihlali Pamukkale'de Ulus kavşağını tehlikeye atıyor

Kavşakta artan kaza riski:

Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı Ulus Kavşağı'nda, Antalya istikametine gidiş yönünde yol kenarında bulunan "U dönüşü yapılmaz" levhasına rağmen bazı sürücüler tehlikeli U dönüşleri yapıyor. Bu manevralar, seyir halindeki diğer araçların reaksiyon süresini kısıtlıyor ve kör noktaları hiçe sayarak trafik akışını bozuyor.

Yetkililerin uyarı levhalarına rağmen bölgede her hafta birkaç kaza meydana geldiği belirtiliyor. Kavşakta zaman zaman artan kaza sıklığı, hem araç zararına hem de yayaların can güvenliğinin tehlikeye girmesine yol açıyor.

Son çarpışma ve kamera kaydı:

Dün akşam meydana gelen son kazada, yasağa rağmen U dönüşü yapmaya çalışan bir otomobil ile ana yolda seyir halinde olan ticari taksi çarpıştı. Kazada can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ulus Taksi durağında taksicilik yapan Onur Erdoğan yaşananlara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Burada U dönülmez tabelasına rağmen U dönüşü yapıyorlar. U dönüşü yapıldığı için burada kazalar oluyor. Burada can ve mal kaybı yaşanmasın istiyoruz. İnsanlar halen cezaları umursamıyor, kural ihlali yapıyor. Biz bunun için bir önlem alınmasını istiyoruz. Bazen günde bir tane oluyor, bazen üç tane oluyor. Ben bir günde 5 kaza olduğunu gördüm. Dün bir taksici arkadaşımız burada kaza yaptı. Kaldırım üzerinde yürüyen yayalar da tehlike altında. Bunun için bir çalışma yapılmalı. Uyarıcı levhalar olmasına rağmen insanlar halen kural tanımadan U dönüşü yapıyor."

Vatandaşlar ve bölge esnafı, uyarı levhalarının yeterli olmadığını belirterek kavşağa fiziksel önlemler, denetim artışı veya ek yönlendirme levhaları gibi müdahaleler talep ediyor. Yetkililerden alınacak önlemler hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğini güçlendirebilir.

PAMUKKALE İLÇESİ FEVZİ ÇAKMAK BULVARI ULUS KAVŞAĞI&#039;NDA YAŞANAN KURAL İHLALLERİ, SÜRÜCÜLERİN VE...

PAMUKKALE İLÇESİ FEVZİ ÇAKMAK BULVARI ULUS KAVŞAĞI'NDA YAŞANAN KURAL İHLALLERİ, SÜRÜCÜLERİN VE YAYALARIN CAN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRÜYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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