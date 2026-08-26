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Kurtarıcı vinç traktöre arkadan çarptı: 4'ü çocuk 6 yaralı

Aksaray-Nevşehir karayolunda özel amaçlı vinç kurtarıcısının traktöre arkadan çarpması sonucu 4'ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı, kaza görüntüleri kayda geçti.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 17:23

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 17:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kurtarıcı vinç traktöre arkadan çarptı: 4'ü çocuk 6 yaralı

kaza ve yaralananlar:

Nevşehir'de Aksaray-Nevşehir karayolunda meydana gelen kazada, özel amaçlı vinç kurtarıcısının arkadan çarpması sonucu toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ü çocuk olup, olayda vinç kurtarıcısı sürücüsü Ömer T. ile traktör sürücüsü Necdet T. de yaralandı.

Kaza, aynı yönde seyreden 38 AKJ 093 plakalı özel amaçlı vinç kurtarıcısının, önündeki 50 AGA 468 plakalı traktöre arkadan çarpmasıyla gerçekleşti. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

görüntüler ve soruşturma:

Kazaya ilişkin anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı; görüntülerde çarpışma anı açıkça görülüyor. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında olayın kesin nedeninin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor; resmi açıklamalar netleştiğinde ek bilgi verileceği bildirildi.

NEVŞEHİR’DE ÖZEL AMAÇLI VİNÇ KURTARICISININ TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

NEVŞEHİR’DE ÖZEL AMAÇLI VİNÇ KURTARICISININ TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4’Ü ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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