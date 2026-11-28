olay ve kurtarma görüntüleri:

Kocaeli'den geziye gelen bir kafilenin dönüş yolunda, Düzce'nin Yığılca ilçesindeki ormanlık alanda çamura saplanan minibüste mahsur kalanlar için başlatılan kurtarma çalışmaları kameralara yansıdı.

Görüntülerde ekiplerin minibüse hızla ulaştığı, içeride bulunanların güvenli şekilde araçtan tahliye edildiği ve yardım anlarının kayda geçtiği görülüyor. Tahliye sırasında minibüste bulunanlardan biri, ekiplerin çalışması üzerine 'Allah razı olsun' diyerek teşekkür ediyor.

kafiledeki sayılar ve durum:

Minibüste bulunan 10 kız çocuğu ve 3 görevli ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Yapılan açıklamada, tahliye edilenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Görüntüler, olay anındaki koordinasyon ve tahliye sürecinin ayrıntılarını göstermesi bakımından dikkat çekiyor. Ekiplerin müdahalesiyle mahsur kalmanın ciddi bir sağlık sorunu oluşturmadığı ve herkesin güvenli şekilde bölgeden uzaklaştırıldığı anlaşılıyor.

görüntülerin önemi:

Kayda geçen anlar, hem kurtarma çalışmalarının nasıl yürüdüğünü hem de yardım alanların duygusal tepkilerini ortaya koyuyor. Tahliye edilenler arasında duyulan teşekkür, müdahalenin hem insani hem de operasyonel boyutunu öne çıkarıyor.

KOCAELİ’DEN GEZİ İÇİN BOLU’YA GELEN 10 KIZ ÇOCUĞU VE 3 GÖREVLİNİN BULUNDUĞU MİNİBÜSÜN ÇAMURA SAPLANMASI ÜZERİNE BAŞLATILAN KURTARMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI. GÖRÜNTÜLERDE, EKİPLERİN MİNİBÜSE ULAŞARAK ÇOCUKLARI VE GÖREVLİLERİ ARAÇTAN ÇIKARDIĞI ANLAR YER ALDI.