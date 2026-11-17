Kurtulmuş ve Dervişoğlu bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

görüşmenin çerçevesi:

Bu karşılaşma, parlamento içindeki üst düzey temasların sürdürülmesine ilişkin bir görüşme olarak kayıtlara geçti. Ziyaret, kurumlararası iletişim ve istişareye ayrılan olağan bağlantılardan biri olarak değerlendirilebilir.

siyasi diyalog açısından önemi:

Üst düzey buluşmalar, yasama organında farklı siyasi aktörler arasındaki iletişim kanallarını canlı tutma açısından önem taşıyor. Numan Kurtulmuş ile Müsavat Dervişoğlu'nun bir araya gelmesi de bu bağlamda izleniyor.

Her iki tarafın görüşme sonrası yapacağı açıklamalar takip edilecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan İYİ Parti’ye ziyaret