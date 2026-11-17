ziyaretin detayları:

MHP Salihli İlçe Başkanı Zeki Kayda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Kayda, ilçe teşkilatının bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

başkanın iletileri:

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Kayda, Genel Başkan Bahçeli'nin yönetim kurulu üyelerine, dava arkadaşlarına ve Salihli hemşehrilerine selamlarını ilettiğini belirtti.

kayda'nın sözleri:

Kayda şu ifadeleri kullandı: Sayın Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’i makamında ziyaret ettim. Sayın Genel Başkanımıza, MHP Salihli İlçe Başkanı olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi arz ettim. Sayın Genel Başkanımızın yönetim kurulumuza, dava arkadaşlarımıza ve Salihli hemşehrilerimize selamları var. Cenab-ı Allah Genel Başkanımıza sağlık versin, Bilge Liderimizi başımızdan eksik etmesin.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) SALİHLİ İLÇE BAŞKANI ZEKİ KAYDA, MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’Yİ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ. ZİYARETTE SALİHLİ’DEKİ TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VEREN KAYDA, BAHÇELİ’NİN SALİHLİLİLERE SELAMINI GETİRDİ.