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Alanya açıklarında deniz hortumu kıyıya ulaşmadan söndü

Antalya'nın Alanya ilçesi İncekum Halk Plajı açıklarında sabah oluşan hortum, deniz üzerinde ilerleyip kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:42

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 11:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Alanya açıklarında deniz hortumu kıyıya ulaşmadan söndü

Alanya açıklarında deniz hortumu

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında sabah saatlerinde deniz yüzeyinde oluşan hortum kısa süreliğine görüldü. Olay, deniz kıyısında bulunan kişiler tarafından fark edildi.

gözlemler ve konum

Görgü tanıklarının aktardığına göre hortum, İncekum Halk Plajı açıklarında belirgin bir su sütunu şeklinde yükseldi ve bir süre deniz üzerinde ilerledi. Sahilden çekilen görüntülerde hortumun konik yapısı rahatça seçilebildi.

hortumun seyri ve son durumu

Kısa süre sonra hortumun etkisini kaybettiği ve kıyıya ulaşmadan dağıldığı gözlendi. Oluşumun ardından deniz yüzeyinde belirgin bir iz veya hasar rapor edilmedi.

ANTALYA&#039;NIN ALANYA İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE DENİZ ÜZERİNDE OLUŞAN HORTUM, KISA SÜRELİ...

ANTALYA'NIN ALANYA İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE DENİZ ÜZERİNDE OLUŞAN HORTUM, KISA SÜRELİ HAREKETLİLİĞE NEDEN OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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