Alanya açıklarında deniz hortumu kıyıya ulaşmadan söndü

Alanya açıklarında deniz hortumu

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında sabah saatlerinde deniz yüzeyinde oluşan hortum kısa süreliğine görüldü. Olay, deniz kıyısında bulunan kişiler tarafından fark edildi.

gözlemler ve konum

Görgü tanıklarının aktardığına göre hortum, İncekum Halk Plajı açıklarında belirgin bir su sütunu şeklinde yükseldi ve bir süre deniz üzerinde ilerledi. Sahilden çekilen görüntülerde hortumun konik yapısı rahatça seçilebildi.

hortumun seyri ve son durumu

Kısa süre sonra hortumun etkisini kaybettiği ve kıyıya ulaşmadan dağıldığı gözlendi. Oluşumun ardından deniz yüzeyinde belirgin bir iz veya hasar rapor edilmedi.

ANTALYA'NIN ALANYA İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE DENİZ ÜZERİNDE OLUŞAN HORTUM, KISA SÜRELİ HAREKETLİLİĞE NEDEN OLDU.