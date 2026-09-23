Ordu ekipleri, ağzına çengel saplanan köpeği kurtardı

Ordu’da hayvan kurtarma operasyonu

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Aybastı ilçesinde ağzına çengel saplanan bir köpeği, görüntülerinin yayınlanmasının ardından bulunduğu yerden alarak tedavi edilmek üzere hayvan hastanesine götürdü.

Müdahale ve tedavi:

Veteriner hekimlerin yaptığı müdahale ile köpeğin ağzındaki çengel çıkarıldı. Yapılan pansuman ve tıbbi bakımın ardından veterinerler, köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini ve tedavi sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Sahiplendirme ve yasal süreç:

Tedavi ve bakım süreci tamamlandıktan sonra köpeğin yeniden sahiplendirilmesi planlanıyor. İşlem ve prosedürler 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülecek; sahiplendirme başvurusunda bulunan ve gerekli şartları taşıyan kişilere öncelik verilecek.

ORDU'DA AĞZINA ÇENGEL TAKILMIŞ HALDE BULUNAN KÖPEK, ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİNCE BULUNDUĞU YERDEN ALINARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.