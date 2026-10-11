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Kuşadası'nda ekimde yazı aratmayan deniz keyfi

Kuşadası'nda ekimde hava 24 dereceyi gördü; vatandaşlar sahilde yoğunluk oluşturup denize girip kumsalda güneşlenerek yazı anımsatan günlerin tadını çıkardı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 17:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kuşadası'nda ekimde yazı aratmayan deniz keyfi

Kuşadası'nda ekimde yazı andıran hava:

Aydın'ın turizm merkezi Kuşadasında Ekim ayında yaz mevsimini aratmayacak bir sıcaklık yaşandı. Hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 24 dereceye kadar çıktı ve güneşli havanın etkisiyle sahillerde belirgin bir hareketlilik gözlendi.

Sahillerde canlı görüntüler:

Vatandaşlar denize girerken bazıları kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Ekim ayının ortasında denize girenler, Kuşadası sahillerinde yaz mevsimini aratmayan kareler oluşturdu. Sahil boyunca yüzme ve güneşlenme etkinlikleri dikkat çekti.

Günlük yaşama yansıması:

Sıcak havanın etkisiyle aileler ve bireyler sahillere akın etti; deniz ve güneş keyfi sürdü. Yerel halk ve ziyaretçiler açık havanın sunduğu imkânlardan faydalanarak zaman geçirdi.

Yazdan kalma günleri andıran bu hava, Kuşadası'nda sosyal yaşam ve sahil hareketliliğinin devam etmesine katkı sağladı.

YAZ MEVSİMİNİ ARATMAYAN HAVANIN ETKİLİ OLDUĞU AYDIN&#039;IN KUŞADASI İLÇESİNDE VATANDAŞLAR DENİZE...

YAZ MEVSİMİNİ ARATMAYAN HAVANIN ETKİLİ OLDUĞU AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİNDE VATANDAŞLAR DENİZE GİREREK GÜNEŞLİ GÜNLERİN TADINI ÇIKARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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