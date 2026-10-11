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Van YYÜ'de tedavisi tamamlanan şahin doğaya salındı

Van YYÜ Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Habitat Topluluğu, Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde tedavi edilen bir şahini doğal ortamına saldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 16:34

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Van YYÜ'de tedavisi tamamlanan şahin doğaya salındı

Van YYÜ'de tedavisi tamamlanan şahin doğaya bırakıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ile Van YYÜ Habitat Topluluğu, 11 Ekim Dünya Göçmen Kuşlar Günü kapsamında ortak bir farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte merkezde tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanan bir şahin, katılımcıların ve veteriner fakültesi öğrencilerinin eşliğinde doğal yaşamına salındı.

etkinliğin amacı ve akışı:

Programın ana hedefi, göçmen kuşların korunması ve sulak alanların önemine dikkat çekmek olarak açıklandı. Van YYÜ Habitat Topluluğu üyeleri, gençlerin doğa koruma çalışmalarına aktif katılımının önemini vurguladı ve benzer farkındalık projelerinin artarak devam edeceğini belirtti. Etkinlik, şahin salındıktan sonra doğa severlerin hatıra fotoğrafı çekmesiyle sona erdi.

merkezden yapılan açıklama:

Prof. Dr. Lokman Aslan, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Van Gölü havzasındaki yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiğini ve ilgili kurumlarla koordinasyon sağlayarak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bugün itibarıyla Van YYÜ Habitat Topluluğu’nun ve YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Merkezi, ’Dünya Göçmen Kuşlar Günü’ vesilesiyle veteriner fakültesi öğrencileri ve vatandaşlar tarafından göçmen kuşlar ile çevreye ve sulak alanlara ilgi çekmek için bir gün düzenledik. Bilindiği gibi Mayıs’ın ilk ikinci haftası ve Ekim ayının ikinci haftası ’Dünya Göçmen Kuşlar Günü’ olarak kutlanmakta. Göçmen kuşlar günü kutlanmasının sebebi ülkemize mayısta gelmekte, ekimde de dönmekte. Şimdi Van Gölü havzasında bayrak türü olan allı turnalar dönüş hazırlığında. ’Dünya Göçmen Kuşlar Günü’nde bir şahini doğaya kazandırmak bizim için çok mutluluk vericidir. Merkezimiz bundan sonra da göç yorgunluğundan, çeşitli sebeplerden ile yararlanan veya doğaya tutunamayan kuşları tedavi edip tekrar doğasına kazandırmak için çalışmalar yürütüyor.

Merkez yetkilileri, rehabilitasyon ve serbest bırakma çalışmasının, bölgedeki türlerin izlenmesi ve korunmasına yönelik daha geniş programların parçası olduğunu belirtti ve benzer müdahalelere devam edeceklerini ifade etti.

PROF. DR. LOKMAN ASLAN, TEDAVİSİ TAMAMLANAN ŞAHİNLE BİRLİKTE AÇIKLAMA YAPTI

PROF. DR. LOKMAN ASLAN, TEDAVİSİ TAMAMLANAN ŞAHİNLE BİRLİKTE AÇIKLAMA YAPTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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