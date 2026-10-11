Mudanya sahillerinde yasa dışı kum şırlanı avcılığına geçit verilmedi

Mudanya İlçe Tarım Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri, Eğerce ve Mesudiye Mahallesi sahillerinde ortak yürütülen teknik denetimlerde yasa dışı kum şırlanı avcılığı tespit etti. Operasyon sırasında ele geçirilen ürünler ve kullanılan ekipmanlara el konuldu.

Denetim ve bulgular:

Kontrollerde, 34 çuval içinde toplam yaklaşık 900 kilogram yasa dışı kum şırlanı tespit edilerek ekiplerce alındı. Ele geçirilen kum şırlanı, sahadaki işlemlerin ardından denizlere geri bırakıldı.

Alınan önlemler ve kurum açıklaması:

Yasa dışı avcılıkta kullanılan 6 adet el direci ekiplerce el konuldu. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Denizlerimizin korunması, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir" dendi.

MUDANYA İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ VE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN EĞERCE VE MESUDİYE MAHALLESİ SAHİLİNDE, İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEKNİK PERSONELLERİ VE SAHİLLERİNDE MÜŞTEREK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.