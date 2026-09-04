Kütahya evliyalarının mirası kitapla görünür kılındı

Kütahya'da evliyaların mirasını anlatan kitap valiye takdim edildi

Kütahya Valisi Musa Işın, Evliyalar Şehri Kütahya-Manevi Yönüyle Kütahya adlı kitabın yazarı Hayrunnisa Yurç ile eserin hazırlanmasına katkı sağlayan Nuray Konak, Elif Sibel Berber ve Gülcan Yakut'u makamında kabul etti ve çalışmayı kendilerine takdim etti.

Eserin içeriği:

Kitap, Kütahya'da yaşamış evliyaların hayatlarını, kerametlerini ve günümüz insanına yol gösteren manevi miraslarını kaynaklara dayalı olarak ele alıyor. Eserdeki değerlendirmeler, yerel örnekler ve arşivsel kaynaklara atıflarla kentin manevi dokusunun anlaşılmasına katkı sağlamak üzere düzenlenmiş.

Vali Işın'ın değerlendirmesi:

Vali Musa Işın, Kütahya'nın sahip olduğu manevi değerlerin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından eserin önemine vurgu yaptı. Işın, çalışmanın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek kitabın hayırlı olmasını diledi ve bu tür yayınların kentin kültürel sürekliliğine katkı sunduğunu belirtti.

"EVLİYALAR ŞEHRİ KÜTAHYA" KİTABI VALİ MUSA IŞIN’A TAKDİM EDİLDİ