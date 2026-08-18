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Kütahya OSB'nin voleybol şampiyonu: müdürlük takımı ipi göğüsledi

Kütahya OSB'nin düzenlediği firmalar arası voleybol turnuvasında Kütahya OSB Müdürlüğü takımı finalde Tulu Porselen'i yenerek şampiyon oldu.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kütahya OSB'nin voleybol şampiyonu: müdürlük takımı ipi göğüsledi

turnuva sonuçları:

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen Firmalar Arası Voleybol Turnuvası, çekişmeli karşılaşmaların ardından sona erdi. Turnuva, sanayinin farklı alanlarında faaliyet gösteren firmaların çalışanlarını bir araya getirerek sporun birleştirici gücünü ortaya koydu.

Finalde karşılaşan ekipler arasında geçen sert ama centilmence mücadele sonunda Kütahya OSB Müdürlüğü Takımı rakibi Tulu Porselen Takımı'nı mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Pomeks Pomza Takımı ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.

final maçı ve tribün desteği:

Final müsabakası setler boyunca büyük çekişmeye sahne oldu; saha içindeki disiplin ve oyuncuların taktiksel hamleleri maçın temposunu belirledi. Tribündeki çalışanlar ve takım destekçileri maç boyunca coşkuyla takımlarını destekledi, bu durum organizasyona ayrı bir renk kattı.

Karşılaşmalarda ön plana çıkan unsur centilmenlikti; oyuncular saha içinde rekabet ederken maç sonrası dostane ilişkilerini korudu. Turnuva süresince takım ruhu, dayanışma ve arkadaşlık duyguları öne çıktı.

organizasyonun amacı ve tebrikler:

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, organizasyonun firmalar arasındaki iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlendiğini vurgulayarak turnuvaya katılan tüm ekipleri tebrik etti. Eskioğlu, şampiyon Kütahya OSB Müdürlüğü Takımı başta olmak üzere dereceye giren takımları kutladı ve organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Turnuva, kısa vadede rekabetçi bir spor etkinliği olmanın ötesinde, şirket içi motivasyonu ve kurumlar arası ilişkileri geliştiren bir platform olarak değerlendirildi. Organizasyon boyunca elde edilen deneyimler, benzer etkinliklerin gelecekte de sürdürülmesi yönünde olumlu bir zemin oluşturdu.

KÜTAHYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN FİRMALAR...

KÜTAHYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN FİRMALAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI, ÇEKİŞMELİ MÜSABAKALARIN ARDINDAN TAMAMLANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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