Kütahya'da ailelerin talepleri odağında otizm eylem planı değerlendirildi

Kütahya'da II. Ulusal Otizm Eylem Planı izleme toplantısı

Kütahya'da gerçekleştirilen toplantıda II. Ulusal Otizm Eylem Planı (2023-2030) çerçevesinde yürütülen çalışmaların durumu ve hayata geçirilen projeler ele alındı. Toplantı, İl İzleme Komisyonu İzleme ve Değerlendirme Toplantısı olarak düzenlendi.

katılımcılar ve gündem maddeleri:

Toplantıya Vali Yardımcısı V. Elif Koz başkanlık etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu ile paydaş kurum temsilcilerinin katıldığı görüşmede; eylem planının uygulama adımları, izleme mekanizmaları ve mevcut projelerin ilerleme raporları değerlendirildi.

aile görüşleri ve öncelikli talepler:

Toplantıda otizmli çocuğa sahip ailelerin görüş, öneri ve talepleri tek tek dinlendi. Karşılaşılan ihtiyaçlar kayıt altına alındı ve taleplerin ilgili kurumlarla paylaşılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi için adımlar planlandı. Ailelerden gelen geri bildirimler, hizmet erişimi, eğitim desteği ve koordinasyon eksiklikleri üzerine odaklandı.

Toplantıda ayrıca kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve izleme süreçlerinin etkinleştirilmesi gerektiği vurgulandı. İzleme ve değerlendirme çalışmalarıyla uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve çözüm odaklı adımların planlanması hedefleniyor.

Komisyon, alınan kararların takibi ve ailelerin ilettiği öncelikli taleplerin hayata geçirilmesi için koordinasyonun sürdürülmesini kararlaştırdı.

KÜTAHYA’DA OTİZM EYLEM PLANI MASAYA YATIRILDI