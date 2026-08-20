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kütahya’da binlerce içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı

Kütahya'da polis operasyonunda yaklaşık 56 bin içimlik sentetik kannabinoid, ham madde ve yapım malzemeleri ele geçirildi; iki şüpheliden biri tutuklandı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:58

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

kütahya’da binlerce içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı

Kütahya'da narkotik ekipleri operasyon düzenledi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin ikametlerine operasyon gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin hedef odaklı çalışması sonucu yapılan aramalarda önemli miktarda madde ele geçirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonda, paketler halinde toplam yaklaşık 56 bin içimlik sentetik kannabinoid, 6 gram A.M. sentetik kannabinoid ham maddesi ve 3 adet sentetik ecza bulundu. Ayrıca, uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen 4 adet aseton ve 2 adet makas ele geçirildi. Bulunan maddeler kayıt altına alınarak incelenmek üzere emniyete götürüldü.

şüphelilerin adli süreci:

Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargılamada bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ve maddelerin kökenine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

KÜTAHYA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 56 BİN İÇİMLİK SENTETİK KANNABİNOİD ELE GEÇİRİLDİ

KÜTAHYA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 56 BİN İÇİMLİK SENTETİK KANNABİNOİD ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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