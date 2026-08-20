Sinop'ta yol üzerinde piliç yüklü kamyonet alevlere teslim oldu

Sinop-Boyabat karayolunda taşıma aracında yangın

Sinop-Boyabat Karayolu'nda seyir halindeki özel bir firmaya ait piliç nakliye kamyoneti, hareket halindeyken kaput kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

yangına müdahale:

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve trafik jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü ve olay yerinde soğutma çalışmaları yaptı.

trafik düzeni ve soruşturma:

Bölgedeki trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak ulaşımın kontrollü sürmesini sağladı, sağlık ekipleri olay yerinde hazır bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yangının çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor.

Tavuk taşıyan kamyonet hareket halindeyken yandı