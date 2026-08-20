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Sinop'ta yol üzerinde piliç yüklü kamyonet alevlere teslim oldu

Sinop-Boyabat karayolunda seyir halindeki piliç taşıyan kamyonetin kaputunda başlayan yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sinop'ta yol üzerinde piliç yüklü kamyonet alevlere teslim oldu

Sinop-Boyabat karayolunda taşıma aracında yangın

Sinop-Boyabat Karayolu'nda seyir halindeki özel bir firmaya ait piliç nakliye kamyoneti, hareket halindeyken kaput kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

yangına müdahale:

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve trafik jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü ve olay yerinde soğutma çalışmaları yaptı.

trafik düzeni ve soruşturma:

Bölgedeki trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak ulaşımın kontrollü sürmesini sağladı, sağlık ekipleri olay yerinde hazır bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yangının çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor.

Tavuk taşıyan kamyonet hareket halindeyken yandı

Tavuk taşıyan kamyonet hareket halindeyken yandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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