Saman balyalarının tutuşması Eskişehir'de evi tehdit etti

Olayın gelişimi:

Eskişehir'in Akpınar Mahallesi'nde, bir müstakil evin yakınında bulunan saman balyalarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak yakındaki eve sıçradı ve çevrede paniğe neden oldu.

Yangının kaynağına ilişkin resmi bir belirleme yapılmadı; olayın bildirimi üzerine bölgeye ilgili birimler yönlendirildi.

Müdahale ve sonuç:

Bölgeye sevk edilen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın sonucu evde ve saman balyalarında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri olay yerinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor ve güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik incelemelerin devam ettiğini bildirdi ve benzer olaylara karşı çevredekileri dikkatli olmaya çağırdı.

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