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Kütahya'da jandarmanın merkez ilçede tütün kaçakçılığı operasyonu

Kütahya’da jandarma, merkez ilçede düzenlenen operasyonda 61,5 kg kıyılmış tütün ve 2 bin makaron ele geçirdi; 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kütahya'da jandarmanın merkez ilçede tütün kaçakçılığı operasyonu

operasyonun kapsamı:

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez ilçede operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 61,5 kilogram kıyılmış tütün ile içinde kıyılmış tütün bulunan 2 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

ele geçirilen malzemelerin kaydı ve değerlendirilmesi:

Operasyon sırasında ele geçirilen tütün ve makaronlar muhafaza altına alınarak kayıt işlemleri gerçekleştirildi. Yetkililer, bulguların kaçakçılık zincirine yönelik soruşturmada delil niteliği taşıyacağını belirtti.

şüpheli ve adli süreç:

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında, adli makamlarca soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın devam ettiği ve konuyla ilgili işlemlerin adli makamlar tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

KÜTAHYA’DA JANDARMADAN KAÇAKÇILIK OPERASYONU

KÜTAHYA’DA JANDARMADAN KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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