Kütahya'da madencilik mirası bilimle geleceğe taşındı

konferansın kapanışı ve temel vurgular:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından düzenlenen 6. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı, Tavşanlı Garp Linyitleri İşletmesi'ndeki programların ardından sona erdi. Konferansın kapanış konuşmasını yapan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, madenciliğin yalnızca yer altından cevher çıkarma eylemi olmadığını; tarih, kültür, teknoloji, emek ve medeniyetle doğrudan ilişkili bir olgu olduğunu vurguladı.

Kızıltoprak, çağların bakır, tunç ve demirle anılmasının tesadüf olmadığını belirterek, madenlerin insanlığın üretim biçimini, ticaretini, şehirlerini ve savaş teknolojisini dönüştüren temel unsurlardan biri olduğunu ifade etti. Konferansta sunulan çalışmaların saha ve literatüre yeni projeler olarak yansıyabileceği üzerinde duruldu.

tarihî maden araştırmalarının kapsamı:

Kızıltoprak, tarihî madenlerin araştırılmasının medeniyetin izini yerin hem altında hem üstünde takip etmek anlamına geldiğini söyledi. Kütahya'nın yer altı kaynakları, madencilik geçmişi ve üretim kültürünün Anadolu'nun ekonomik ve kültürel hafızasında özel bir yer tuttuğunu kaydetti ve yapılan bilimsel buluşmanın geçmiş ile bugünü aynı zeminde bir araya getirmesi açısından önemine dikkat çekti.

Konuşmasında, tarihî madencilik çalışmalarının sadece geçmişi belgelemekle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Kızıltoprak, geçmişin tecrübesinin günümüz bilimiyle buluşturulmasının önemini sıraladı. Buna yönelik olarak ekonomik verimlilik ile birlikte çevresel sorumluluk, iş güvenliği, kültürel miras ve sürdürülebilirlik unsurlarının eş zamanlı ele alınmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

üniversitenin rolü ve gelecek için hedefler:

DPÜ'nün şehir, sanayi ve üretim potansiyelinden bağımsız bir üniversite anlayışını benimsemediğini belirten Kızıltoprak, akademik birikimin Kütahya, bölge ve ülke için değer üretmesinin, bilimin saha, sektör ve toplumla buluşmasının önemini dile getirdi. Konferansın arkeolog, tarihçi, mühendis, yer bilimci ve sektör temsilcilerini bir araya getirmesinin, farklı disiplinlerin birbirinin birikiminden yararlanmasını sağladığını söyledi.

Kızıltoprak, konferansta emeği geçen kurumlara, düzenleme ve bilim kurullarına, akademisyenlere, sektör temsilcilerine ve farklı şehirlerden gelen bilim insanlarına teşekkür etti. Konferans çıktılarının yeni araştırma projelerine, saha çalışmalarına, yayınlara ve genç araştırmacıların çalışmalarına dönüşmesini temenni etti.

Toprağın altındaki maden bir zenginliktir; fakat o zenginliğin tarihini ortaya çıkaran bilgi, onu insanlığın ortak mirasına dönüştürür. Bize düşen, bu mirası bilimle anlamak, korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır.

Üniversitenin araştırma altyapısı ve insan kaynağının bu alandaki çalışmalara açık olduğunu belirten Kızıltoprak, kurulan bilimsel bağların devam etmesi ve yeni projeler, ortak yayınlar ile kurumsal iş birliklerine dönüşmesi temennisinde bulunarak sözlerini şu ifadeyle tamamladı: "Bilimin olduğu yerde biz de varız. Araştırmanın, üretmenin ve ülkemizin değerlerini geleceğe taşımanın gerektiği her yerde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi üzerine düşen sorumluluğu almaya hazırdır".

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DPÜ) TARAFINDAN DÜZENLENEN 6. TÜRKİYE TARİHİ MADENLER KONFERANSI, TAVŞANLI GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMLARIN ARDINDAN SONA ERDİ.