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Panikle frene bastı, Manavgat kavşağında motorlu bisiklet sürüklendi

Manavgat'ta kavşağa yaklaşırken önündeki araca çarpmamak için frene basan motorlu bisiklet sürücüsü devrilip sürüklendi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:30

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Panikle frene bastı, Manavgat kavşağında motorlu bisiklet sürüklendi

Kaza ayrıntıları:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi'ndeki kavşakta meydana gelen kazada, Bayram Solak idaresindeki 07 CNT 768 plakalı motorlu bisiklet, Hastane Caddesi istikametine seyir halindeyken kavşağa geldiği anda önüne çıkan araca çarpmamak için frene bastı ve devrildi.

Devrilme sonrası sürücüsüyle birlikte yolda sürüklenen motorlu bisiklet, 7001 Sokak üzerinden Tugayoğlu Caddesi istikametine gelen Mehmet Acar yönetimindeki 07 ABH 554 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan sürücü Bayram Solak, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilip ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın oluşu:

Görgü tanımlarına göre kaza, kavşağa giriş anında ani fren ve dengenin kaybıyla başladı. Sürücünün fren manevrası sonrası motorun devrilmesi, aracıyla birlikte zeminde sürüklenmeye ve sonrasında kavşaktan geçen otomobile temas etmesine neden oldu. Çarpışma öncesindeki devrilme, kazanın zincirleme bir etkiyle gerçekleştiğini gösteriyor.

Kamera görüntüleri ve müdahale:

Kazaya ilişkin anlar çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motorlu bisikletin devrilmesi, sürücünün bisikletle birlikte yolda savrulması ve ardından otomobile çarpması açıkça görülüyor. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koştu ve 112 ekiplerinin müdahalesiyle hasta nakledildi.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma yetkililer tarafından sürdürülüyor; kazanın tam nedeni ve oluş biçimi güvenlik kamera görüntüleriyle değerlendiriliyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KAVŞAĞA GELDİĞİ SIRADA DEVRİLEN MOTORLU BİSİKLET, SÜRÜCÜSÜYLE...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KAVŞAĞA GELDİĞİ SIRADA DEVRİLEN MOTORLU BİSİKLET, SÜRÜCÜSÜYLE BİRLİKTE METRELERCE SÜRÜKLENDİKTEN SONRA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI. KAZADA YARALANAN MOTORLU BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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