Evlilik itirazı iddianameye girdi: gizli tanıklar Kuytul'un izni olmadan damada baskın yapıldığını iddia etti

iddianame ve tutuklamalar:

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği belirtilen iddianamede, yapılanma olarak anılan gruba yönelik çok sayıda iddia yer aldı. Operasyonlarda aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da bulunduğu şüphelilerden 35 kişinin tutuklandığı, 18 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığı ve 3 şüphelinin ise savcılık tarafından salıverildiği kaydedildi.

İddianamede yer alan beyanlar, çoğunlukla gizli tanık anlatımlarına dayandırılırken, bu ifadelerde yapılanma içinde uygulandığı ileri sürülen "cezalandırma" ve "ödüllendirme" usullerinin liderin bilgisi veya izniyle gerçekleştirildiği öne sürüldü. Tanıklar, liderden habersiz yaptırım uygulanamayacağı yönünde iddialar aktardı.

gizli tanık beyanları ve evlilik iddiası:

Dosyadaki bir gizli tanık anlatımında, yapılanma içindeki bir kadın ile erkeğin birbirlerini severek evlenmek istedikleri; evlilik sorumlusunun bu evliliği uygun gördüğü ancak daha sonra Alparslan Kuytul'un evliliğin gerçekleşmesini istemediği iddia edildi. Tanık, çiftin Kuytul'un izni olmaksızın evlenmesinin ardından Adana'daki evlerine baskın yapıldığını ve damadın darp edildiğini bildirdi.

Aynı tanık ifadesinde, darp edilen erkeğin olay sonrası şikayetçi olmayı düşündüğü ancak şikayetçi olmadığı ileri sürüldü. Bu beyanlar iddianamede, yapılanma içi disiplin ve müdahale uygulamalarına ilişkin iddiaları destekleyen unsurlardan biri olarak gösterildi.

Koray Sarısaçlı olayının dosyaya yansıması:

İddianamede sözü geçen gizli tanık anlatımlarının, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ve darp edilmesi olayıyla ilgili yargılama dosyasında yer aldığı öne sürüldü. Savcılık belgelerine göre 8 Eylül 2021'de Adana'da iş yerinden çıkarken maskeli kişilerce bir araca bindirilerek kaçırıldığı iddia edilen Sarısaçlı ile ilgili soruşturmada da Alparslan Kuytul'un kaçırma eylemine azmettirdiği iddiasıyla yargılanmaya başlandığı belirtiliyor.

İddialar şu aşamada iddianame kapsamında değerlendiriliyor; söz konusu anlatımların mahkeme sürecinde hangi delillerle destekleneceği ve tarafların savunmaları dava sürecinde netlik kazanacak. Kamuoyuna yansıyan bilgiler iddialara dayalı olup, kesinleşmiş bir hüküm olmadığı vurgulanmalıdır.

ADANA POLİSİ TARAFINDA YAPILAN OPERASYONDA TUTUKLANAN ALPARSLAN KUYTUL’UN İŞ ADAMI KORAY SARISAÇLI’NIN KAÇIRILMASI OLAYINDA 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ TARAFINDAN KABUL EDİLEN İDDİANAMEDE GİZLİ TANIK BEYANLARINA GÖRE KENDİSİNİ RIZASI OLMADAN EVLENEN DAMADIN EVİNE BASKIN YAPTIRARAK DARP ETTİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ.