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Kütahya'dan Faenza'ya: çini geleneği uluslararası platformda

Kütahya seramiği, 4-6 Eylül'de Faenza'da düzenlenen uluslararası festivalde temsil edildi; sanatçı Arzu Kıvanç Türkiye ve Kütahya'yı gururla tanıttı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 10:37

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kütahya'dan Faenza'ya: çini geleneği uluslararası platformda

Kütahya'nın çini mirası Faenza'da:

Kütahya’nın köklü seramik kültürü, İtalya’nın seramik başkenti olarak bilinen Faenza kentinde düzenlenen uluslararası seramik festivalinde tanıtıldı. Etkinlik, yerel çini geleneğinin uluslararası izleyiciyle buluşması ve sanatçılar arası etkileşim açısından önemli bir platform sundu.

Festival, İtalya'nın Faenza kentinde 4-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Her yıl düzenlenen organizasyon, iki yılda bir uluslararası boyuta taşınarak dünyanın farklı ülkelerinden seramik sanatçılarını bir araya getiriyor.

Seçim süreci ve temsilin anlamı:

Festival katılımı başvuru yoluyla yapılıyor; yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunan sanatçılar festivale davet ediliyor. Kütahya’dan katılan seramik sanatçısı Arzu Kıvanç, seçim sürecinden geçerek festivalde yer almaktan duydukları memnuniyeti ve Türkiye ile Kütahya’yı temsil etmenin kendileri için büyük bir gurur olduğunu vurguladı.

Kıvanç, Faenza’nın seramik alanındaki konumunun Kütahya ile benzerliğine dikkat çekerek, burada bulunmanın yaptıkları çalışmaları taçlandırdığını ifade etti. Sanatçının katılımı, yerel geleneğin uluslararası arenada görünürlüğünü artırdı.

Müze sergileri ve ziyaretçi ilgisi:

Faenza’daki seramik müzesinde Türk, Kütahya ve İznik eserleri de sergileniyor; müzede Mezopotamya’ya kadar uzanan tarihi parçalar da yer alıyor. Bu kapsam, festival ziyaretçileri arasında Kütahya seramiklerine yönelik bilinirliği artırdı.

Kıvanç, müzedeki eserleri daha önce görmüş olan ziyaretçilerin sayısının fazla olduğunu, bunun kendi çalışmalarına gösterilen ilgiyi yoğunlaştırdığını belirtti. Bu ilgi, hem sanatçıların motivasyonuna katkı sağladı hem de Kütahya kültürel mirasının uluslararası platformlarda tanıtımına ivme kazandırdı.

Genel olarak etkinlik, Kütahya’nın çini geleneğinin uluslararası düzeyde değerlendirilmesi ve yeni iş birlikleri için önemli bir adım olarak değerlendirildi. Sanatçılar ve organizatörler, benzer platformların devamının iki kültür arasında köprü kurmaya yardımcı olduğunu ifade etti.

KÜTAHYA&#039;NIN SERAMİK SANATI İTALYA&#039;DA ULUSLARARASI FESTİVALDE TANITILDI

KÜTAHYA'NIN SERAMİK SANATI İTALYA'DA ULUSLARARASI FESTİVALDE TANITILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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