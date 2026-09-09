Okula dönüşe pratik seçimler sunan LC Waikiki çocuk koleksiyonu

LC Waikiki’den günlük kullanıma uygun çocuk koleksiyonu:

LC Waikiki, okula dönüş dönemi için hazırladığı çocuk koleksiyonunu gün boyu kullanıma uygun, işlevsel parçalar üzerine kurdu. Koleksiyon; tişörtler, gömlekler, pantolonlar, triko hırkalar ve dış giyim seçenekleri ile çantadan ayakkabıya kadar uzanan bir yelpaze sunuyor. Renk paletinde siyah, lacivert, beyaz ve ekru gibi baz tonlar öne çıkarken, kahverengi, bej ve antrasit alternatifleri tamamlıyor.

Malzeme ve tasarım önceliği:

Parçalar ağırlıklı olarak pamuklu kumaşlardan üretiliyor; bunun yanı sıra koleksiyonda gabardin, poplin, pike, flanel ve şardonlu örme dokular dikkat çekiyor. Bu malzeme seçimi, okul günlerinin yoğun temposunda konfor ve dayanıklılığı hedefliyor. Kız ve erkek grupları için tasarımlar, okul yaşamının farklı anlarına uyum sağlayacak şekilde çeşitlendirildi.

Kız çocukları için öne çıkan parçalar:

Kız çocuk grubunda polo yaka pike tişörtler ve kalın sweatshirtler günlük kullanımın temelini oluşturuyor. Bebe yaka gömlekler ekru ve baskılı seçeneklerle sunulurken, gabardin pantolon kahverengi tonuyla koleksiyonda yer alıyor. Yanları şeritli tayt siyah, gabardin şort etek ise bej tonunda sunuluyor. Okul kombinlerini tamamlayan parçalar arasında polo yaka pilili elbise ve triko hırkalar öne çıkıyor.

Erkek çocuk koleksiyonunda fonksiyonel alternatifler:

Erkek çocuk grubunda polo yaka pike ve uzun kollu tişörtler beyaz ve gri melanj seçenekleriyle sunuluyor. Koleksiyonda gabardin gömlek, flanel ekose gömlek, kargo jean pantolon (antrasit yıkamalı) ve jogger pantolon farklı renk alternatifleriyle dikkat çekiyor. Gün boyu hareket gerektiren etkinlikler için şardonlu eşofman altı ve eşofman takımı tercih ediliyor; çizgili triko kazak ve V yaka triko hırka ise lacivert tonlarında yer alıyor.

Dış giyim ve mevsimsel çözümler:

Sonbaharın değişken havasına karşı koleksiyonda bir dizi dış giyim seçeneği bulunuyor. Kapüşonlu şişme montlar ve kolej yaka ceketler sabah ile akşam arasındaki sıcaklık farklarına uygun çözümler sunuyor. Bu parçalar, günlük okul kullanımında hem ısınma hem de hareket özgürlüğü sağlayacak şekilde tasarlanmış.

Aksesuar, ayakkabı ve lisanslı ürünler:

Okul hazırlığını tamamlayan aksesuar grubunda siyah okul çantası ve grafiti desenli sırt çantası standart ölçülerle sunuluyor. Soket çoraplar ve kız çocuk külotlu çorap çoklu paketlerde bulunuyor. Ayakkabı seçenekleri arasında baskılı kız çocuk spor ayakkabı ile bağcıklı ve cırt cırtlı erkek çocuk sneaker yer alıyor; 26-40 numara aralığında alternatifler mevcut.

Koleksiyon ayrıca özel beslenme çantaları, sırt çantası, matara ve kalemlikten oluşan okul setleriyle dikkat çekiyor. Minecraft, Marvel, Stitch, Elsa, Kuromi ve Sonic gibi lisanslı tasarımlar; baskılı suluklar, kalemlikler ve not defterleriyle çocukların favori karakterlerini okul yaşamına taşıyor.

Satış ve erişim:

LC Waikiki çocuk koleksiyonu, LC Waikiki mağazalarında ve lcw.com adresinde satışa sunuldu. Koleksiyon, temel okul ihtiyaçlarını fonksiyonel ve günlük kullanıma uygun parçalarla bir araya getiriyor.

LC WAİKİKİ, OKULA DÖNÜŞ DÖNEMİ İÇİN HAZIRLADIĞI ÇOCUK KOLEKSİYONUNU GÜN BOYU KULLANIMA UYGUN PARÇALAR ÜZERİNE KURUYOR. TİŞÖRTLER, GÖMLEKLER, PANTOLONLAR, TRİKO HIRKALAR VE DIŞ GİYİM SEÇENEKLERİ, OKUL ÇANTALARI, ÇORAPLAR VE SPOR AYAKKABILARLA TAMAMLANIYOR.