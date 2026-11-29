Kahramanmaraş'ta meydana gelen kaza:
Kahramanmaraş'ın Kuzey Çevre Karayolu üzerinde seyir halindeyken takla atan bir otomobilin sürücüsü yaralandı. Araç sürücüsünün ismi henüz öğrenilemedi.
Olay yeri ve araç:
Trafik kazası, plakası 46 KA 628 olan otomobilin kontrolünü kaybederek takla atması sonucu meydana geldi. Kazada yalnızca araç sürücüsü yaralandı.
Müdahale ve trafik:
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası otomobil yol kenarından kaldırılarak trafik akışı normale döndürüldü.
KAHRAMANMARAŞ’TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA TAKLA ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!