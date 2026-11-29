Kırıkkale'de hafif ticari araç takla attı

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Yüksek Hızlı Tren İstasyonu yakınında meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla atıp refüje devrildi. Olayda araç hurdaya döndü.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Kazada, M.K. yönetimindeki 06 AN 6778 plakalı Fiat marka hafif ticari araç takla atarak refüje devrildi. Kazanın meydana geldiği nokta Yüksek Hızlı Tren İstasyonu yakınları olarak kaydedildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, sürücünün tedavi altına alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından araç vinç yardımıyla otoparka çekildi ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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