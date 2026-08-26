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Kuzköy'de çıkan atölye yangını mermer işletmesini kullanılmaz bıraktı

Çorum İskilip'e bağlı Kuzköy'de mermer atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; can kaybı yok, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 14:05

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kuzköy'de çıkan atölye yangını mermer işletmesini kullanılmaz bıraktı

Kuzköy'de mermer atölyesi kullanılamaz hale geldi

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Kuzköy'de, İ.A.'ya ait mermer atölyesinde çıkan yangın iş yerinde ağır hasara yol açtı. Olay yerinden edinilen bilgilere göre yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

olayın gelişimi:

Yangın, köy sakinleri tarafından fark edilip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. İlk müdahale ekiplerin yönlendirmesiyle itfaiye personeli ve köy sakinlerinin çabasıyla hızla gerçekleşti.

müdahale ve soruşturma:

İtfaiye ve vatandaşların ortak müdahalesiyle yangın söndürüldü; olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak iş yeri yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek üzere inceleme başlattı.

ÇORUM&#039;UN İSKİLİP İLÇESİNDE BİR MERMER DÜKKANINDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE VE KÖYLÜLER MÜDAHALEDE...

ÇORUM'UN İSKİLİP İLÇESİNDE BİR MERMER DÜKKANINDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE VE KÖYLÜLER MÜDAHALEDE BULUNDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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