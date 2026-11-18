Anneleri Makbule Örer'in anısını çocuk servisine taşıdılar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Örer ailesi, vefat eden anneleri Makbule Örer'in adını yaşatmak amacıyla Yüksekova Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde bir odayı baştan sona yenileyip hizmete sundu.

çalışmanın kapsamı:

Aile tarafından gerçekleştirilen düzenlemede, hastanenin çocuk servisinde tedavi gören hasta ve refakatçilerinin ihtiyaç duyduğu tüm temel eşya ve malzemeler temin edildi. Oda, eksiksiz şekilde donatıldı ve hizmete açılmasının ardından Makbule Örer adıyla anılmaya başlandı.

aileden mesaj:

Sevinç Örer, annesinin adıyla memleketlerinde anlamlı bir hizmet bırakmak istediklerini belirterek gazetecilere şunları söyledi: "Bu topraklarda doğmuş, çocukluğunu bu topraklarda bırakmış ve ömrünü bu topraklara özlem duyarak geçirmiş annemizin hatırasını yaşatmak için bir araya geldik. Bu çalışmaya vesile olan hastane yönetimimize minnettarız. Annemizin adını çocuk bölümündeki bir odaya vermemizin sebebi, onun dokunduğu hayatlarda ve kazandırdığı değerlerdedir."

Örer, annesinin adının çocukların sağlıklarına kavuşmak için mücadele ettiği bir bölümde yaşatılmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını vurgulayarak, "Bir çocuğun sağlığına kavuşmasına, bir ailenin yeniden umutlanmasına vesile olacak bir mekanda annemizin adının yaşatılması son derece anlamlı bir vefadır. Bu kapıdan içeri giren her çocuk burada şifa bulsun, her anne ve baba buradan umutla ayrılsın. Bu odada güzel haberler alınsın" ifadelerini kullandı.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ÖRER AİLESİ, VEFAT EDEN ANNELERİ MAKBULE ÖRER'İN ANISINI YAŞATMAK AMACIYLA YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİNDE BİR ODAYI DÜZENLEYEREK HİZMETE SUNDU.