Los Angeles açıklarında 5 büyüklüğünde deprem ve rafineride alevlenme

ABD’nin California eyaleti açıklarında yerel saatle 09.30’da 5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. USGS verilerine göre sarsıntı, Manhattan Beach açıklarında ve yaklaşık 12 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremin merkez üssü Manhattan Beach’in yaklaşık 6,4 kilometre güneybatısı olarak belirlendi.

sarsıntının hissedilmesi ve ilk durum değerlendirmesi:

USGS’ye gelen bildirimlerde 13 binden fazla kişinin sarsıntıyı hissettiği kaydedildi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, sosyal medya paylaşımında Los Angeles İtfaiye Departmanı ekiplerinin kent genelinde muhtemel hasarları tespit etmek için harekete geçtiğini belirterek, "Şu ana kadar büyük çaplı bir hasar bildirimi bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Deprem sırasında Los Angeles Uluslararası Havalimanı’nda (LAX) maddi hasar raporları geldi; sosyal medyada paylaşılan görüntüler terminalde bazı camların kırıldığını gösteriyor. İtfaiye teşkilatının kentteki muhtemel hasarları tespit etmek amacıyla 106 itfaiye istasyonundan ekipleri sahaya sevk ettiği bildirildi. Manhattan Beach idaresi ise deprem sonrasında tsunami tehdidi bulunmadığını açıkladı.

El Segundo rafinerisindeki alev ve dumanın nedenleri:

Depremin ardından merkez üssüne birkaç kilometre mesafedeki Chevron’a ait El Segundo rafinerisinin üzerinde yoğun siyah duman ve alevlerin yükseldiği görüntülendi. Alevlerin depremle doğrudan bağlantılı olup olmadığına ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

Chevron’un rafineri yönergelerinde, deprem gibi üretimi etkileyebilecek olaylarda bazı ekipmanların otomatik olarak devre dışı kaldığı, bu sırada sistemde biriken fazla gazın rafinerideki alev bacalarından kontrollü şekilde yakılarak tahliye edildiği belirtiliyor. Bu uygulama, uzmanlar tarafından olası bir neden olarak değerlendiriliyor.

Olayla ilgili yetkililerin ve rafineri operatörlerinin incelemeleri sürüyor; resmi kurumlar ve Chevron tarafından yapılacak kapsamlı değerlendirmeler, sarsıntının neden olduğu hasar ve rafinerideki süreçlerle ilgili daha net bilgi verecek.

ABD’nin California eyaleti açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından ABD merkezli enerji şirketi Chevron’a ait El Segundo petrol rafinerisinden alevler ve siyah duman yükseldi. Alevlerin, deprem sonrası devreye alınan güvenlik sistemleri kapsamında fazla gazın kontrollü şekilde yakılmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.