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Mahalle kahvaltıları Avrupa Birliği’nin desteğini aldı: Osmangazi projesine 100 bin avro hibe

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın başlattığı Mahalle Kahvaltıları Projesi, Sağlıklı Kentler Birliği ortaklığıyla AB’den 100 bin avro hibe aldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Serkan Varol

Mahalle kahvaltıları Avrupa Birliği’nin desteğini aldı: Osmangazi projesine 100 bin avro hibe

Mahalle kahvaltılarından uluslararası destek

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın tarafından başlatılan Mahalle Kahvaltıları Projesi, Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye değer bulunarak 100 bin avro hibe aldı. Proje, Osmangazi Belediyesi koordinasyonunda ve Sağlıklı Kentler Birliği ortaklığıyla AB’ye sunuldu.

Program kapsamında dünya genelinde 565 proje başvurusu yapıldı; hibe alan 5 projeden biri Mahalle Kahvaltıları oldu. Karar, yerel yönetimin sahada kurduğu doğrudan iletişim modelinin uluslararası alanda da karşılık bulduğunu gösterdi.

Yerel buluşmaların işleyişi ve Yeşilova örneği:

Başkan Aydın göreve geldiğinden bu yana mahalleleri karış karış gezerek vatandaşlarla yüz yüze buluşmalar düzenliyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen buluşmaların 52’ncisi Yeşilova Mahallesi’nde yapıldı. Etkinlikte mahalle sakinleri, taleplerini doğrudan Başkan Aydın’a iletti; başkan notlar alıp bazı konuları yerinde inceledi ve imkanlar ölçüsünde hızlı uygulama sözü verdi.

Mahalle kahvaltılarının temel hedefi, vatandaşların kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda yerel yöneticilerle doğrudan iletişim kurmasını sağlamak ve mahalle ihtiyaçlarını sahada tespit ederek planlamaya dönüştürmek. Bu yaklaşım, projenin AB tarafından örnek alınmasının temel gerekçesi olarak gösterildi.

Projenin etkisi ve gelecek adımlar:

Başkan Aydın, proje ekibinin Mahalle Kahvaltıları’nı AB projesi haline dönüştürdüğünü ve son karar sürecinde son dörde kalarak hibe almaya hak kazandıklarını belirtti. Aydın, bu buluşmaların demokrasiyi yüz yüze işletme anlamı taşıdığını ve çıktılara göre yol haritası oluşturduklarını vurguladı.

Avrupa’da benzer formatta yeni modellerle uygulanması planlanan proje, Osmangazi Belediyesi için ulusal sınırları aşan bir başarı niteliği taşıyor. Projenin uluslararası platformda ilgi görmesi, yerel yönetimin saha odaklı çalışmasının somut bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Başkan Aydın ayrıca belediyenin kısa zamanda kabul edilen başka hibe projeleri olduğuna işaret etti. Buna göre, üç proje hibe aldı; bunlardan biri Romangal projesi. Ayrıca belediyenin 14 projesi değerlendirme sürecinde bulunuyor. Bu hibelerle hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Yeşilova Mahalle Muhtarı Özlem Usta ve mahalle sakinleri, toplantıda Başkan Aydın’a daha önce hayata geçirilen çalışmalar ve geleceğe yönelik planlar için teşekkür etti. Toplantı, belediye ile vatandaş arasındaki doğrudan iletişimin sürdürüleceğine dair mutabakatla sona erdi.

Osmangazi Belediyesi yetkilileri, hibe geliriyle öncelikli ihtiyaçların karşılanması ve mahalle bazlı hizmetlerin güçlendirilmesi için çalışma programı hazırlayacaklarını bildirdi. Mahalle Kahvaltıları Projesi’nin uluslararası modele dönüşmesi, yerel yönetim uygulamalarının paylaşılmasını ve çoğaltılmasını amaçlıyor.

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN’IN, İLÇEDE VATANDAŞLARLA DOĞRUDAN İLETİŞİM KURMAK TALEP VE...

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN’IN, İLÇEDE VATANDAŞLARLA DOĞRUDAN İLETİŞİM KURMAK TALEP VE ÖNERİLERİ YERİNDE DİNLEYEREK ÇÖZÜM ÜRETMEK AMACIYLA BAŞLATTIĞI MAHALLE KAHVALTILARI PROJESİ, AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN 100 BİN AVRO HİBE ALMAYA HAK KAZANDI. DÜNYA GENELİNDE, 565 PROJENİN BAŞVURULDUĞU PROGRAMDA 5 HİBE ALAN PROJEDEN BİRİSİ DE ‘’MAHALLE KAHVALTILARI’’ OLDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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