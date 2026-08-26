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Mahkeme, Rıza Akpolat'a 23 yıl 3 ay hapis ve üç taşınmaz ile otomobile el koydu

Beşiktaş belediye başkanlığı davasında Rıza Akpolat 23 yıl 3 ay 7 gün hapse ve 4 milyon 882 bin 500 lira cezaya çarptırıldı; üç taşınmaz ve bir otomobile el konuldu.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mahkeme, Rıza Akpolat'a 23 yıl 3 ay hapis ve üç taşınmaz ile otomobile el koydu

Mahkeme kararları ve davanın kapsamı

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin, aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu toplam 200 sanığın yargılandığı davada heyet kararlarını açıkladı. Dosyada beş tutuklu sanık bulunurken, dava sürecinde farklı suçlamalar yöneltildi; bazı sanıklar için beraat, bazıları için hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve çeşitli hapis ile adli para cezaları verildi.

Rıza Akpolat hakkında verilen hükümler:

Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Rıza Akpolat hakkında mahkeme, toplam 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası verdi. Heyet, Akpolat’ın ayrıca 4 milyon 882 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi ve Akpolat’a ait Bebek, Ortaköy ve Beykoz adreslerindeki üç taşınmaz ile bir otomobiline el konulmasını kararlaştırdı.

Mahkeme, Akpolat hakkında ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi; ancak bu suç yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi.

Akpolat ailesinin diğer üyelerine verilen cezalar:

Akpolat’ın eşi tutuksuz sanık Yeşim Akpolat, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 781 bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldı. Kayınbiraderi tutuksuz sanık Kazım Gökhan Yankılıç hakkında da aynı suçtan 5 yıl hapis ve 1 milyon 111 bin lira adli para cezası kararı verildi.

Akpolat’ın akrabası tutuksuz sanık Burak Kangal için mahkeme, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan 3 yıl 4 ay hapis ile 625 bin lira adli para cezası hükmetti. Akpolat’ın baldızı tutuksuz sanık Çiğdem Yankılıç Kangal hakkında ise aynı suçtan 1 yıl 8 ay hapis ve 312 bin 500 lira adli para cezası verildi; bu suç yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Heyet ayrıca Beykoz’daki bir taşınmazın da el konulmasına hükmetti.

Aktaş ailesine ilişkin kararlar:

Tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş hakkında mahkeme, “ihaleye fesat karıştırma” suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verdi. Heyet, Aktaş’ın şirketleri üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına ve iadesine karar verirken, Aktaş ile ailesinin 2 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmasının yasaklanması

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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