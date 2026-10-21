Malatya Akçadağ'da yol ayrımında çarpışma: 1'i ağır 6 yaralı

Akçadağ'da sabah çarpışması

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ yol ayrımı mevkiinde sabah saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Olay, saat 07.30 sıralarında kaydedildi.

Kaza ve yaralılar:

Edinilen bilgilere göre, R.Ö. idaresindeki 06 EAH 755 plakalı otomobil ile akaryakıt istasyonundan çıkış yapan M.K. yönetimindeki 44 AG 165 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki sürücüler ile Ü.D., H.Ö., S.Ö. ve diğer bir H.Ö. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı; yaralılardan M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı ve kaza nedeninin belirlenmesi için görüntüler değerlendiriliyor.

MALATYA'NIN AKÇADAĞ İLÇESİNDE OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1'İ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI.