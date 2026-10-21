Dolar 49,5976 +0,03%
Euro 55,7332 +0,04%
Bist 11.675,87 -1,03%
Altın Gram 6.612,00 +0,09%
EUR/USD 1,1232 -0,07%
Brent Petrol 110,14 +1,24%
--°

Batman'da 'köpekler saldırmıyor' diyen koşucunun videosu ters tepti

Batman'da havalimanı yolunda koşu yaparken sokak köpeklerini öven bir vatandaş, refüjdeki iki köpeğin saldırısına uğradı; o anlar cep telefonuna yansıdı

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:29

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 12:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Batman'da 'köpekler saldırmıyor' diyen koşucunun videosu ters tepti

olayın özeti:

Batman Havalimanı yolunda koşu yapan bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği kısa konuşma ve hemen ardından yaşanan saldırı anları, bölgedeki hareketliliği gözler önüne serdi. Vatandaş, görüntüde sokak köpeklerini överek "köpekler saldırmıyor" ifadesini kullanırken, refüjde bekleyen iki köpeğin ani saldırısıyla karşılaştı. Olay anı, kişinin kendi cep telefonu kamerasına yansıdı.

görüntüler ne gösteriyor:

Videoda vatandaşın koşu sırasında durup köpeklerden övgüyle söz ettiği, konuştuğu sırada bir anda köpeklerden ikisinin refüjden atlayarak yanına geldiği görülüyor. Saldırı kısa sürüyor ancak cep telefonu kaydı, hem konuşma anını hem de beklenmedik hareketliliği net biçimde kayıt altına alıyor. Görüntülerde kimlik ya da ek ayrıntılar yer almıyor; olayın tüm ayrıntıları yalnızca bu kısa kayıt üzerinden izlenebiliyor.

güvenlik ve dikkat edilmesi gerekenler:

Olay, sokak hayvanlarının davranışlarının öngörülemez olduğuna dair bir uyarı niteliği taşıyor. Vatandaşların benzer durumlarda mesafe koruması, ani hareketlerden kaçınması ve gerekirse yetkili birimlere haber vermesi önem taşıyor. Batman Havalimanı yolunda kaydedilen bu görüntüler, hem bölge halkının hem de yetkililerin dikkatine sunulmuş durumda.

BATMAN’DA HAVALİMANI YOLUNDA KOŞU YAPARKEN SOKAK KÖPEKLERİNİ ÖVEN VE SALDIRMADIKLARINI SÖYLEYEN...

BATMAN’DA HAVALİMANI YOLUNDA KOŞU YAPARKEN SOKAK KÖPEKLERİNİ ÖVEN VE SALDIRMADIKLARINI SÖYLEYEN VATANDAŞ, ORTA REFÜJDE BULUNAN İKİ KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRADI. O ANLAR, VATANDAŞIN KENDİ CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Belediye özel kalemiyle tartışan muhtara verilen ceza adli paraya çevrildi
images

Malatya'da okul ve yurt çevrelerinde 24 saatlik geniş kapsamlı güvenlik taraması
images

Kötekli’de seyir halindeki otomobil alev aldı, vatandaşlar müdahale etti
images

Bundeswehr Rusya kaynaklı sabotaj tehdidini B kategorisine yükseltti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Belediye özel kalemiyle tartışan muhtara verilen ceza adli paraya çevrildi

Reis'ten uyarı: Hearts maçında risk ve fırsat bir arada

Turgutlu'da bekleme duraklarında hijyen seferberliği: vatandaşlara duyarlılık çağrısı

Samsunspor hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti