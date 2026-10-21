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Otogarda bidona saklanan 2 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi

İzmir otogarında düzenlenen operasyonda peynir bidonuna gizlenmiş 2 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi; bir şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Otogarda bidona saklanan 2 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi

Otogarda bidona saklanan 2 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent otogarında operasyon düzenledi.

Operasyon detayları:

Ekiplerin bölgedeki otobüslerde yaptığı detaylı aramalarda, bir peynir bidonunun içerisine gizlenmiş halde 2 kilo 350 gram metamfetamin maddesi bulundu.

Bulunan uyuşturucu, yapılan inceleme sonucu tespit edildi ve ele geçirilen madde emniyete götürüldü.

Gözaltı ve adli süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili işlemleri yürütmek üzere ilgili birimler tarafından kayıt ve soruşturma süreçleri başlatıldı.

İZMİR&#039;DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN OTOGARDA DÜZENLENEN OPERASYONDA, PEYNİR BİDONUNA GİZLENMİŞ 2...

İZMİR'DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN OTOGARDA DÜZENLENEN OPERASYONDA, PEYNİR BİDONUNA GİZLENMİŞ 2 KİLO 350 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLİRKEN, OLAYLA İLGİLİ BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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